مجلس الانبار: ما انفق على المحافظة يكفي لبناء دبي والدوحة!

قلل عضو مجلس محافظة الانبار السابق طه عبد الغني، الاثنين، من اهمية الحديث الاعلامي عن الاعمار في المحافظة، مؤكدا أنها لا تعدو كونها اكثر من صبغ الارصفة، فيما كشف عن أن الاموال التي انفقت في المحافظة تكفي لبناء دبي والدوحة.

وقال عبد الغني في حوار ان "الاعمار الذي يجري الحديث عنه في محافظة الانبار هو عبارة عن شارع (مبلط) بصورة رديئة ورصيف يتم صبغه بين فترة واخرى".

واضاف، أن "الاموال التي انفقت على محافظة الانبار تكفي لبناء دبي وابو ظبي والدوحة والشارقة".

وأشار عبد الغني وهو قيادي بتحالف الانبار الموحد الى ان "الانبار اريد لها ان تكون ضيعة لحزب يكمم الافواه ويصادر الحريات"، داعيا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى "ممارسة دوره كمحافظ للانبار من موقع ادنى"