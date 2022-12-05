نقيب المهندسين الزراعيين: لعنة بريمر تلاحق زراعة العراق منذ 20 عاما

وجه نقيب المهندسين الزراعيين في البصرة فالح الموسوي، الاثنين ، اتهاما خطيرا إلى الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر بتدمير الواقع الزراعي بعد عام 2003 .

وقال الموسوي في حديث ل / المعلومة/ ، أنه "بعد 19 عاما من الاحتلال الأمريكي ولا زالت قرارات بريمر المجحفة بحق القطاع الزراعي تفعل دورها بشكل ممنهج ومتعمد ولم تجرأ اي من الدورات النيابية إلغاء قرارات بريمر ".

وأضاف، أن "بريمر ساهم بشكل كبير على اتخاذ قرار تحويل وزارة الزراعة من وزارة انتاجية إلى وزارة ارشادية وهذا القرار مجحف بحق الوزارة والفلاح العراقي ".

وأشار الموسوي إلى أن "الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر اتخذ عدة قرارات ساهمت بتدمير القطاع الزراعي وكان أسوأ وأخطر القرارات بعد عام 2003 هو القرار 81 والذي يتعلق بالأمن الغذائي ".

وكان الموسوي قد كشف في حديث سابق لوكالة / المعلومة/ عن الضرر الذي تعرض له القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية بسبب قلة المياه وتجاوز الشركات النفطية على الأراضي الزراعية ، مؤكدا هلاك أكثر من 40 ألف دونم زراعي بسبب شح المياه والتصحر خلال الأعوام الماضية "