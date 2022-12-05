خلال اجتماعه بالهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري.. الأعرجي يصدر توجيهات تتعلق بسنجار

أصدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، خلال ترأسه اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، توجيهات تتعلق بقضاء سنجار.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور قادة مجتمع الاستخبارات".

وأضاف البيان ان "الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف انه "جرى مناقشة الوضع الحالي في قضاء سنجار، واستعراض الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تحديد العوامل المؤثرة على الوضع في القضاء بشكل عام، إقليميا ومحليا".

وأشار البيان الى ان "المجتمعين ناقشوا مسارات تطوير واقع قضاء سنجار، بما يفضي إلى استقرار أمني ومجتمعي ويعزز من مكانة وأهمية القضاء".

وختم الاجتماع بـ"التوصية للأجهزة الأمنية بالعمل الجاد والمستمر، للارتقاء بواقع قضاء سنجار أمنياً واستخباراتياً، بماينسجم والبرنامج الحكومي، ووفقا للمعطيات التي ناقشها الاجتماع سيتم رفع التوصية برؤية موحدة تعرض على السيد القائد العام للقوات المسلحة، للبتّ بها".