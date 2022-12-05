السوداني يؤكد لبلاسخارت على التعاون في ملف النازحين والتغيّرات المناخية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين، على التعاون في ملف النازحين والتغيّرات المناخية.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير استقبل بلاسخارت، وجرى "استعراض مجمل ملفات التعاون والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، وسير تنفيذها في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، للمبعوثة الأممية "تطلّع العراق إلى المزيد من التعاون مع المنظمة الأممية في العديد من الملفات، بينها ملفّ إعادة النازحين، والتعاون في مجال مواجهة التغيّرات المناخية".