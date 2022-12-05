الشيخ همام حمودي : العراق دخل في مرحلة جديدة بحكومة خدماتية شعبية قوية وفاعلة

كشف رئيس المجلس الاعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، عن أربع مهام أساسية لحكومة محمد شياع السوداني.

وقال الشيخ حمودي، حديثه خلال لقاء الصفوة النصف شهري للقيادات الوسطية للمجلس الأعلى، إن "العراق دخل في مرحلة جديدة بحكومة خدماتية شعبية قوية وفاعلة"، لافتا الى ان "الامن والصحة وإيقاف الفساد وتوفير الخدمات من خلال فريق الجهد الهندسي والخدمي، من المهام الأساسية لها".

وبين، ان "تحقيق تلك المهام هو المطلوب من الحكومة الحالية خلال السنة او السنتين القادمتين"، مشيراً إلى أن "هناك عملا حكوميا دؤوبا لتوفير الخدمات".

وأضاف ان "التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد، لا تقتصر على الحكومة الحالية فقط، بل انها تشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية، ويجب ان يتكاتف الجميع لمواجهتها"، منوها الى ان "هذا الامر يعتبر ضمن نطاق واجبنا الشرعي والوطني".

وطالب رئيس المجلس الاعلى، جميع الوزارات في الحكومة الحالية ان "تتحرك ميدانيا من اجل توفير أفضل الخدمات للشعب".