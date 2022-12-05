رئيس الجمهورية يدعو التخطيط الى الحد من عمليات الغش في البضائع والسلع

أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، أن البنَاء السليم يرتكز على التخطيط الناجح في تسخير الموارد والطاقات.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن "رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة وضع البرامج والخطط الكفيلة لمعالجة البطالة من خلال توفير فرص العمل، وإصلاح القطاع العام والخاص وتذليل المصاعب أمامهما، ودعم جهاز التقييس والسيطرة النوعية في فحص السلع والبضائع مختبريا ومراقبة الجودة، والتأكد من صلاحياتها والحد من عمليات الغش لضمان سلامة المواطنين".

واستعرض الوزير خطط الوزارة المستقبلية، ودورها في الارتقاء في أداء مؤسسات الدولة لتحقيق أفضل النتائج.

وأكّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، على"أهمية النهوض بالمشاريع الاستراتيجية ومعالجة مكامن الخلل في المشاريع المتوقفة والمتلكّئة وبما يحقق التنمية الشاملة على مختلف المستويات في البلاد"، مشيراً إلى"الدور المهم لوزارة التخطيط في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الفاعلة التي تنعكس إيجاباً على واقع مسار العمل التنموي".

وأشار إلى أن البنَاء السليم للبلد يرتكز على التخطيط الناجح الذي يسخّر الموارد مع طاقات القوى البشرية، لافتاً إلى أن العراق يتمتع بموارد كبيرة وقوى بشرية منتجة إذا توفرت لها الظروف والعوامل المناسبة.