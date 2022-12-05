كمين محكم يطيح بإرهابي حاول الدخول الى نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القاء القبض على إرهابي حاول الدخول إلى محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ، أنه "بعملية استباقية وجهد استخباري لشعبة استخبارات وأمن الفرقة السادسة عشر والتي أشارت إلى وجود محاولة لأحد الإرهابيين لدخول مدينة الموصل، تم على أثرها نصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد سبهان مدخل المحافظة والقاء القبض عليه حال وصوله للسيطرة".

وأضافت، أن "المتهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) وقد جرى تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".