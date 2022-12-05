الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد على إنصاف ذوي الشهداء


أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على أن تكون لرعاية ذوي الشهداء وأداء حقوقهم أولوية قصوى.

وقال مكتب رشيد في بيان  إن الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، إذ شدد على ضرورة أن تكون لرعاية ذوي الشهداء وأداء حقوقهم القانونية أولوية قصوى، وأن لا يدخر أي جهد من أجل إكرام وإنصاف ذويهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيراً إلى أن خدمة عوائل الشهداء واجب وطني".

وأشار إلى "ضرورة استذكار الشهداء من خلال إنشاء حدائق عامة يعرض فيها تراثهم وصورهم، بالإضافة إلى إنشاء جداريات تحمل أسماءهم، تقديراً لما قدموه من أجل الوطن"،

مؤكداً أهمية "مواصلة المؤسسة مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان بالإضافة إلى المنظمات المعنية للتعاون في هذا المسار وأداء حقوق عوائل شهداء الأنفال وحلبجة".

من جانبه، ثمّن النائلي "توجيهات رئيس الجمهورية، وقدّم شرحاً عن سير عمل مؤسسة الشهداء، مؤكداً بذل أقصى الجهود من أجل القيام بعملها ورعاية ذوي الشهداء، مضيفاً أن المؤسسة تعمل على شمول جميع الشهداء في جميع مناطق العراق بحقوق متساوية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية يؤكد على إنصاف ذوي الشهداء
البرلمان يرجئ جلسة الغد
اختفاء 69 ملياراً من وزارة التجارة لدى مصرف "المتحد"
القضاء العراقي يصدر حكم الإعدام بحق المجرم الذي قتل ومثل بجثث الشهيدين الشقيقين وسام العلياوي وعصام العلياوي
بعد قرار مجلس الوزراء، شركة "ايرثلينك" تُعلن عن تخفيض أسعار الانترنت.
السوداني يصدر عدة توجيهات بينها تخص العملة الأجنبية
السوداني للسفير الصيني: نرغب في توسيع التعاون بمختلف القطاعات
الديمقراطي الكردستاني عن موازنة 2023: فلكية بعيدة عن الغرف المظلمة
معاون الامين العام لكتائب الامام : العراق بحاجة لنقطة انطلاق جديدة
جمع تواقيع لاضافة فقرة في الموازنة لتعويض المشمولين بالمادة ١٤٠ من سكنة البصرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك