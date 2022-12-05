رئيس الجمهورية يؤكد على إنصاف ذوي الشهداء

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على أن تكون لرعاية ذوي الشهداء وأداء حقوقهم أولوية قصوى.

وقال مكتب رشيد في بيان إن الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، إذ شدد على ضرورة أن تكون لرعاية ذوي الشهداء وأداء حقوقهم القانونية أولوية قصوى، وأن لا يدخر أي جهد من أجل إكرام وإنصاف ذويهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيراً إلى أن خدمة عوائل الشهداء واجب وطني".

وأشار إلى "ضرورة استذكار الشهداء من خلال إنشاء حدائق عامة يعرض فيها تراثهم وصورهم، بالإضافة إلى إنشاء جداريات تحمل أسماءهم، تقديراً لما قدموه من أجل الوطن"،

مؤكداً أهمية "مواصلة المؤسسة مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان بالإضافة إلى المنظمات المعنية للتعاون في هذا المسار وأداء حقوق عوائل شهداء الأنفال وحلبجة".

من جانبه، ثمّن النائلي "توجيهات رئيس الجمهورية، وقدّم شرحاً عن سير عمل مؤسسة الشهداء، مؤكداً بذل أقصى الجهود من أجل القيام بعملها ورعاية ذوي الشهداء، مضيفاً أن المؤسسة تعمل على شمول جميع الشهداء في جميع مناطق العراق بحقوق متساوية".