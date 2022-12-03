الديمقراطي الكردستاني عن موازنة 2023: فلكية بعيدة عن الغرف المظلمة

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم السبت، إن موازنة 2023 ستكون "فلكية"، فيما أكد بعدها عن "الغرف المظلمة".

وذكر خليل، في حديث صحفي أن "مشروع قانون الموازنة هو استحقاق دستوري ومطلب شعبي، ويجب تمريره بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أن "الموازنة المنتظرة ستكون فلكية وتقدر بـ115 مليار دولار".

وأوضح، أنها "كانت في السابق تتداول في الغرف المظلمة لكن هذه المرة هي بعيدة عن هذه الغرف، وتضمنت حقوق جميع المكونات وفق القانون".

ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في أول اجتماع للمجلس، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بـ"السرعة الممكنة لدراسته"، وفق بيان للأمانة العامة ل ‍‍مجلس الوزراء.

ويقع إعداد مشروع الموازنة على عاتق وزارة المالية التي تقدمه بدورها إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.