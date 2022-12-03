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عضو لجنة النزاهة النائب علي الجمالي : هيثم الجبوري العقل المدبر لسرقة القرن


اتهمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، المستشار الفني لرئيس حكومة تصريف الاعمال هيثم الجبوري بانه "العقل المدبر" لسرقة اموال الضرائب، كما تعرف بـ"سرقة القرن"، فيما بينت علاقته بالمتهم الاول "نور زهير".

وقال عضو اللجنة، علي الجمالي في حديث ل / المعلومة /، إن "اللجنة المالية النيابية وخلال 8 سنوات متتالية، جعلت من النائب السابق ومستشار الكاظمي، هيثم الجبوري، عبارة عن منظومة متكاملة من الفساد".

وأضاف، أن "الجبوري روج لكثير من الامور السلبية سواء كانت على مستوى الاستحواذ او التقصير ايضا"، مبينا أن "ملف التضخم في امواله يعد أمراً بسيطاً بالنسبة الى السرقات الاخرى ولاسيما سرقة القرن التي ارتكبها".

وأوضح عضو لجنة النزاهة: "من المفترض ان تتم محاسبته عما فعل وتسبب في ترويج لسرقة القرن"، معتبراً اياه "المخطط والمدبر والشخصية الرئيسية".

وبين، أن "المتهم الاول لسرقة اموال الضرائب نور زهير هو مدير مكتب هيثم الجبوري لمدة 8 سنوات"، لافتا الى أن "الادعاء بعدم معرفة نور بمستشار الكاظمي غير صحيح والعلاقة بينهم ثابتة".

وفي وقت سابق، القت قوة من هيئة النزاهة مدعومة باستخبارات وزارة الداخلية، القبض على المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري على خلفية التحقيق بملف سرقة امانات الضرائب والبالغة مليارين ونصف المليار دولار.

واثارت فضيحة سرقة اموال الضرائب ردود افعال شعبية غاضبة طالبت بالكشف عن المتورطين وزجهم في السجن وسط تقصير واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي. 

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عضو لجنة النزاهة النائب علي الجمالي : هيثم الجبوري العقل المدبر لسرقة القرن
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