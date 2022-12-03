لغرض التعديل.. الجيل الجديد تعلن جمع تواقيع لسحب قانون حرية التعبير

أعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، اليوم السبت، البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب قانون حرية التعبير عن الرأي، لغرض التعديل.

وقالت عبد الواحد، في بيان إن "العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أن ينظم بقانون".

وأكدت، أنه "تم البدء بجمع التواقيع لسحب القانون لغرض التعديل"، مطالبة الصحفيين والإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والشارع الشعبي العراقي بكل أطيافه بـ"الوقوف ضد هذا القانون وعدم السماح للبرلمان بتشريعه".

وأضافت، أن "القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه".