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مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لـ5 مشاريع قوانين


أنهى مجلس النواب، اليوم السبت، القراءة الأولى لـ 5 مشاريع قوانين خلال جلسته الخامسة عشر من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان  ان " مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة العراق وحكومة هنغاريا".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة".

كما أنهى البرلمان القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، بحسب البيان.

ولفت البيان الى ان "البرلمان انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت".

وكذلك، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وفقا للبيان. 

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