استخبارات الحشد تطيح بشبكة للمتاجرة بالأسلحة في نينوى

تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية استخبارات الحشد في محافظة نينوى، من استدراج واعتقال شبكة تقوم بالمتاجرة بالاسلحة ونقلها من محافظة اربيل الى المحافظات الاخرى.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "المفارز نجحت في اعتقال أفراد الشبكة بعد استحصال الموافقات القضائية وهم كل من: المتهم ( ص. ه. س) والمتهم (ف. م. ي) والمتهم (م. أ. م)".

وأضاف "كما تم ضبط بحوزة المتهمين أسلحة ومضبوطات أخرى بالجرم المشهود وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا واحالتهم الى الجهات القضائية تمهيدًا لمحاكمتهم وتحقيق الجزاء العادل".