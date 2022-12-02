الإعدام لتاجر مخدرات اعتقله الحشد الشعبي في نينوى

اصدر القضاء، حكما بالاعدام على احد تجار المخدرات الذي القي القبض عليه من قبل امن الحشد الشعبي.

وذكر بيان لاعلام الحشد"بعد إلقاء القبض عليه من قِبل هيئة التحقيقات في امن الحشد، حكم القضاء العراقي على احد اكبر تجار المخدرات في العراق بالإعدام شنقًا حتى الموت".

وأضاف ان "المحكوم عليه كان تاجر يهرب المخدرات بكميات ضخمة من دول مجاورة للعراق ويخزنها في قُرى نائية ليتم بعدها بيعها على شكل دفعات وكميات، كما وجد بحوزته عشرات الآلآف من المواد والحبوب المخدرة".

وبين ان "هذا الإنجاز يعد اضافة لجهود هيئة التحقيقات والامن الوقائي بالمديرية العامة للامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي الذي كان لهم دور استخباري في القبض عليه بالجرم المشهود في محافظة نينوى".