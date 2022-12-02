السوداني يؤكد مضيّ الحكومة بتفعيل القوانين لتلبية حقوق ذوي الشهداء

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مضي الحكومة بتفعيل القوانين والتعليمات النافذة لتلبية حقوق ذوي الشهداء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "السوداني التقى رئيس مؤسّسة الشهداء عبد الإله النائلي وجدد خلال اللقاء تأكيداته على أن تكون رعاية الشهداء، وأداء حقوق عوائلهم القانونية، على رأس أولويات الحكومة".

وأضاف رئيس الوزراء أن "رعاية أسر الشهداء هي تكريم لتضحيات الشهداء الجليلة الذين قدّموا أرواحهم من أجل وحدة العراق وشعبه".

وشدد السوداني، وفقا للبيان، على "مضي الحكومة بتفعيل القوانين والتعليمات النافذة لتلبية كامل حقوق ذويهم".