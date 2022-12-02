السوداني: البرنامج الوزاري للحكومة يرعى حقوق جميع المكوّنات

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن البرنامج الوزاري للحكومة يرعى حقوق جميع المكوّنات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً من اتحاد الكلدان الدولي برئاسة سالم يونو".

وأكّد السوداني بحسب بيان مكتبه أنّ "المسيحيين مكوّن أصيل في العراق، وهم جزءٌ لا يتجزّأ من بنية الشعب العراقي"، مشيدا بـ"الوقفة الشجاعة لمسيحيّي العراق وتضحيات أبنائهم أثناء الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابية".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ "البرنامج الوزاري للحكومة، يرعى حقوق جميع المكوّنات ومنها المكوّن المسيحي، وستعمل الحكومة على تسريع الجهود لإعادة إعمار مناطقهم ودور العبادة فيها، التي تهدّمت بسبب داعش الإرهابي، كما أشاد بأعضاء الوفد لرغبتهم الجادّة في خدمة العراق سياسياً واقتصادياً وعلى المستوى الدولي".

من جانبه، شكر رئيس وفد اتحاد الكلدان الدولي رئيس مجلس الوزراء، وعبّر عن دعمهم للحكومة في برنامجها وخططها، وكلّ ما من شأنه أن يحقق الاستقرار للعراق ويؤمّن الحياة الكريمة لجميع مكوناته.