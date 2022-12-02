التربية توضح بشأن طباعة المناهج الدراسية خارج العراق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية حيدر فاروق، اليوم الجمعة، ان وزارة التربية لم تطبع أي من المناهج الدراسية خارج العراق لهذا العام.

وقال فاروق في تصريح صحفي ان "وزارة التربية لم تقم بطابعة المناهج الدراسية لهذا العام خارج العراق، موضحا انه تم طباعة المناهج من خلال المطابع الحكومية وبتوجيه من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء".

وأضاف انه "ان نسبة الطباعة كانت 35 % بالنسبة للمرحلة الابتدائية وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فتمت بالكامل داخل العراق".