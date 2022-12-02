محلل سياسي : : الكاظمي جزء من عملية اغتيال قادة النصر والسوداني جاد بالمحاسبة

رأى المحلل السياسي حيدر الموسوي، ان الكاظمي يعد جزءاً من الجريمة الأميركية لاغتيال قادة النصر في مقتربات مطار بغداد الدولي،لافتا الى ان حكومة السوداني جادة بمحاسبة الفاسدين ومعاقبة المجرمين.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان "هناك دعوى قضائية مرفوعة من قبل 27 شخصية ضد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لكونه كانجزء من عملية اغتيال قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني".

وأضاف ان "الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني من خلال وزارة الداخلية تعد خطوات إيجابية وبالاتجاهالصحيح لمتابعة من ارتكب جريمة او عليه شبهات فساد او استخدام المنصب بشكل غير قانوني".

وبين ان "الحكومة وفي حال استمرارها بهذا النهج بمحاسبة الفاسدين ومعاقبتهم فأنها تمنح المواطن فسحة امل لاعادة الثقة باجراءاتالحكومة بعد ان تم فقدانها في الحكومة السابقة".