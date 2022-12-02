الاتصالات النيابية: لاصحة لرفع أسعار المكالمات

اكدت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، الخميس، عدم قيام شركات الاتصالات برفع تسعيرة المكالمات.

وقالت البجاري في بيان "لا صحة لخبر قيام شركات إتصال الهاتف النقال برفع تسعيرة المكالمات إلى 240 دينار عراقي للدقيقة الواحدة كما تم الادعاء، حيث وبحسب أسعار المكالمات المعلنة من قبل شركات الاتصال في أخر تحديث لها فأن:

- سعر المكالمة لمشتركي خطوط شركة (آسيا سيل) هو (2.4 دينار/ثانية)، أي 144 دينار للدقيقة الواحدة.

- سعر المكالمة لمشتركي خطوط شركة (زين العراق) هو (2.4 دينار/ثانية)، أي 144 دينار للدقيقة الواحدة.

- سعر المكالمة لمشتركي خطوط شركة (كورك تيليكوم) يتراوح بين (1.8-2.2 دينار/ثانية) لداخل الشبكة بحسب منطقة الاتصال، أي 108-132 دينار للدقيقة الواحدة وبين (2.1-2.2دينار/ ثانية) من كورك لباقي الشبكات المحلية الأخرى بحسب منطقة الاتصال، أي 126-132 دينار للدقيقة الواحدة.

وأضافت: "طالبنا عند استلامنا رئاسة لجنة النقل والإتصالات بالغاء ضريبة المبيعات على بطاقات شحن الهاتف النقال وعلى اثر ذلك مجلس الوزراء قد قرر الثلاثاء، 22 تشرين الثاني 2022، إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن ضريبة مبيعات بطاقات تعبئة الهاتف النقال لتعلن وزارة الاتصالات بدء العمل بالقرار أبتداءً من شهر كانون الأول 2022.