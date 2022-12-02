الأخبار

النزاهة النيابية تخاطب هيئة الإعلام بشأن رخصة الجيل الرابع


خاطبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، هيئة الاعلام والاتصالات بشأن رخصة الجيل الرابع والفوائد التأخيرية.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيسة اللجنة ناهدة الدايني، ، إنه "استناداً لاحكام المادة (61/ثانيا) من الدستور واحكام المادة 27 من قانون مجلس النواب النافذ واحكام النظام الداخلي للمجلس ولامور رقابية وتدقيقية راجين تزويدنا بما يلي:

-هل تم استيفاء الفوائد التاخيرية لشركة اسياسيل البالغة 18% كونه الشريك الاجنبي للشركة القطرية وعليه تعتبر جريمة.

-تزويدنا بكافة اولويات استثمار الهيئة والية التعاقد مع الاستثمار.

-اعلامنا عن ماهة شراء اجهزة الجودة والشركة احيل اليها مبلغ الاحالة.

-اعلامنا هل تم احالة رخصة الجيل الرابع".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتصالات النيابية: لاصحة لرفع أسعار المكالمات
النائب مصطفى سند: هيثم الجبوري متهم بابتزاز مدراء عامين
النزاهة النيابية تخاطب هيئة الإعلام بشأن رخصة الجيل الرابع
السوداني والعامري يؤكدان أهمية إسناد الحكومة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية
اجتماع للرئاسات الثلاث يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات
برلماني: مشرق عباس شريك مهم في السرقات وسيحاسب حتى لو كان خارج العراق
السوداني يوجه بتشكيل لجنـة تدقيقيـة مختصـة تتـولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة
عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي: الكاظمي مازال في العراق وقرار منعه من السفر يرتبط بالقضاء
مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول
استبدال كادر مكتب جهاز المخابرات في مطار بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك