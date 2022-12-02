النزاهة النيابية تخاطب هيئة الإعلام بشأن رخصة الجيل الرابع

خاطبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، هيئة الاعلام والاتصالات بشأن رخصة الجيل الرابع والفوائد التأخيرية.
وبحسب وثيقة صادرة من رئيسة اللجنة ناهدة الدايني، ، إنه "استناداً لاحكام المادة (61/ثانيا) من الدستور واحكام المادة 27 من قانون مجلس النواب النافذ واحكام النظام الداخلي للمجلس ولامور رقابية وتدقيقية راجين تزويدنا بما يلي:
-هل تم استيفاء الفوائد التاخيرية لشركة اسياسيل البالغة 18% كونه الشريك الاجنبي للشركة القطرية وعليه تعتبر جريمة.
-تزويدنا بكافة اولويات استثمار الهيئة والية التعاقد مع الاستثمار.
-اعلامنا عن ماهة شراء اجهزة الجودة والشركة احيل اليها مبلغ الاحالة.
-اعلامنا هل تم احالة رخصة الجيل الرابع".
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