السوداني والعامري يؤكدان أهمية إسناد الحكومة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، على أهمية إسناد الحكومة في المضيّ بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والمهمّة للبلد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وشهد اللقاء التباحث بشأن مجمل الأوضاع العامّة في البلاد، والتأكيد على دعم البرنامج الوزاري للحكومة، وفقراته التي تنصّ على تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل مؤشرات الفقر".

وأضاف ان "الجانبان أكّدا أهمية إسناد الحكومة في المضيّ بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والمهمّة للبلد، ودعم إجراءات الحكومة في محاربة الفساد وفق القانون".