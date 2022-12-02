اجتماع للرئاسات الثلاث يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات

أكد اجتماع للرئاسات الثلاث، ضرورة المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "الرئاسات الثلاث عقدت الخميس في قصر السلام ب‍بغداد اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وتدارس الاجتماع بحسب البيان "مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وسبل دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يؤمّن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد في الاجتماع على أهمية توحيد الخطاب السياسي على المستويين المحلي والدولي، وعلى ضرورة تشريع القوانين التي تم التفاهم عليها في الاتفاق السياسي وضمن المُدد المحددة لها".

وأكّد الاجتماع على "ضرورة المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل حسب ما تم التأكيد عليه في المنهاج الحكومي".

وتابع بيان الرئاسة "‌‎كما تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة تشريع قانون الموازنة، وأهمية تعزيز إجراءات حفظ المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الخطوات الإصلاحية بهذا الصدد".

كما جرى بحث "أوضاع النازحين في البلاد، وشدد الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء معاناتهم والعمل على عودتهم إلى ديارهم وبما يضمن لهم حياة كريمة آمنة ومستقرة".