برلماني: مشرق عباس شريك مهم في السرقات وسيحاسب حتى لو كان خارج العراق

الحرامي مشرق عباس

اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق هاشم، اليوم الخميس، ان حكومة محمد شياع السوداني تواصل محاسبة جميع من وردت أسمائهم في صفقات فساد الحكومة السابقة، مشيرا الى ان مشرق عباس شريك مهم في السرقات وسيحاسب حتى وان كان خارج العراق.

وقال هاشم في حديث لـ/ المعلومة/ إن "اللجنة التي شكلها السوداني لمتابعة ومحاسبة المتورطين في جميع قضايا الفساد التي حدثت في الحكومة السابقة تواصل تحرياتها من اجل القاء القبض عليهم"، لافتا الى ان "القضاء يمتلك عدة ادلة وسيتم اثباتها في الايام المقبلة".

وتابع، ان "مستشار الكاظمي مشرق عباس سيحاسب حتى وان كان خارج البلاد"، مضيفا ان "المستشار الذي نُصب من الكاظمي هو شريك مهم في جميع الصفقات التي تمت في الفترة السابقة".

وأعلنت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، عن عزمها فتح ملفات المستشار السياسي مشرق عباس لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، فيما اعتبرت كل مستشاري الكاظمي "متهمين" بملفات فساد كبيرة.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد أكدت، ان المستشار السياسي للرئيس حكومة تصريف الاعمال، مشرق عباس، المسؤول الاول على ملف جرحى تظاهرات تشرين، فيما ارتكب العديد من صفقات الفساد واختلاس الاموال عبر احتساب واضافة اشخاص غير مصابين مع الجرحى، وتسفير الجزء الاخر، وانتهاكات كثيرة اخرى