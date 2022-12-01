عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي: الكاظمي مازال في العراق وقرار منعه من السفر يرتبط بالقضاء

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان الكاظمي مازال موجود داخل العراق وقرار منعه من السفر يرتبط بالقضاء بشكل مباشر، لافتا الى وجود وعاوى قضائية مرفوعة على الكاظمي إزاء ماحصل خلال فترة وجوده في السلطة.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان "الكاظمي موجود داخل العراق ولم يغادره وهناك اكثر من 75 شخصية رفعت بحقه دعوى قضائية بمجموعة تهم خصوصا انه المسؤول المباشر عن الحكومة السابقة ويتحمل مسؤولية ماحصل فيها".

وأضاف ان "فرض إبقاء الكاظمي داخل العراق ومنعه من السفر كما حصل مع مسؤولين اخرين، فهو امر مرهون بقرار الجهات القضائية، خصوصا ان الشعب طالب بمحاسبة جميع الفاسدين والمتورطين بالفساد مهما كانت مناصبهم".

وبين ان "السوداني جاد باسترداد الأموال المهربة والمسروقة وتم تشكيل اكثر من لجنة تحقيقية من اجل استعادة المال والقبض على الفاسدين واحالتهم للقضاء من اجل محاسبتهم".