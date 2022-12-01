لجنة الاتصالات: غرامات مالية تنتظر الشركات المخالفة لقرارات تخفيض أسعار الانترنيت

حذر عضو لجنة النقل والاتصالات غسان العيداني ، اليوم الخميس، من عدم التزام شركات الانترنيت بقرارات تخفيض الأسعار التي صدرت من مجلس الوزراء و وزارة الاتصالات، مضيفا انه سيتم فرض غرامات مالية على عدم الملتزمين.

وقال العيداني في حديث لـ /المعلومة/، إن "لجنة النقل والاتصالات ستعقد اجتماعها في الأسبوع المقبل لبحث ملف الشركات التي لم تطبق قرارات مجلس الوزراء بتخفيض أسعار اشتراكات الانترنيت"، مشيرا الى انه "سيتم ارسال تحذيرات الى الشركات التي لم تطبق قرارات التخفيض".

وتابع، أن "اغلب الشركات رحبت بقرارات التخفيض لكونها مفروضة على المستهلكين وليس على الشركات المجهزة للأنترنيت"، مبينا انه "سيتم فرض غرامات مالية كبيرة على جميع الشركات التي لم تلتزم في قرارات تخفيض الانترنيت للاشتراكات الشهرية".

وأضاف، ان "العقوبات التي ستتخذ بحق الشركات غير الملتزمة في قرارات مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات ستصل الى إيقاف علمها داخل العراق".

وكان عدد من وكلاء الشركات المجهزة للأنترنيت في اغلب المحافظات قد اعلنوا عن عدم تخفيض أسعار اشتراكات الانترنيت بسبب عدم تخفيضها من الشركات المجهزة لهم