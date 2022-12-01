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قيادي في الاطار يكشف قرب فتح عشرة ملفات حساسة تدين حكومة الكاظمي


كشف القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، الخميس، عن قرب فتح 10 ملفات حساسة تدين حكومة الكاظمي.

وقال حسن في حديث لـ /المعلومة/ ان "يوما بعد اخر تتكشف حقائق مؤلمة عن الدور السلبي الذي لعبته حكومة الكاظمي في خلق الفوضى في مؤسسات الدولة العراقية من خلال اعطاء دور لفاسدين في نهب قدراتها واستغلال نفوذهم في اتجاهات مختلفة".

واضاف، ان " 10 ملفات حساسة تدين حكومة الكاظمي باركانها المتعددة ستفتح قريبا جدا بعد وصول ادلة وبراهين عن تجاوزات صارخة واستغلال نفوذ"، مؤكدا ان "ما كشف حتى الان هو جزء بسيط من حجم هائل من الخروقات على مستوى المؤسسات والدوائر خاصة الحساسة منها".

واشار الى ان "الفترة القادمة ستشهد المزيد من مذكرات الاعتقال خاصة وان حجم الفساد الهائل والصفقات المشبوهه بدات تتكشف اوراقها مع سقوط بعض الاسماء خلال الاسابيع الماضية".

وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت العديد من المتورطين بصفقات فساد كبيرة على صلة مباشرة بحكومة الكاظمي واركانها في الاسابيع الماضية"

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