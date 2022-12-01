السوداني يوجّه بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية بالعاصمة بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن " السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً خُصص لتسريع مشاريع الخدمات في مدينة بغداد، حضره كل من محافظ بغداد، وأمين بغداد، ووكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامّة، فضلًا عن رئيس هيئة المستشارين".

وأضاف إن "السوداني اطلع خلال الاجتماع على سير عمل تنفيذ المشاريع ب‍بغداد، في مقدمتها مشاريع مداخل العاصمة وبواباتها، ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع إكساء الشوارع، فضلا عن نسب الإنجاز في مشاريع المستشفيات".

ووجّه السوداني بحسب البيان، بـ"إيجاد آليات تسرّع استكمال المشاريع وإنجازها، ودخولها الخدمة الفعلية؛ لتقديم الخدمات للمواطنين"، مشدداً على "ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز المشاكل والعقبات بطريقة عملية وسريعة".