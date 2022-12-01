الداخلية تنفي ارسالها مقترحا لتعديل قانون منح الجنسية العراقية للأجانب

نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ارسالها مقترحا لتعديل قانون منح الجنسية العراقية للأجانب.

وقالت الوزارة في بيان ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الوزارة ارسال تعديل على قانون الجنسية إلى مجلس النواب لإقراره والذي يخص منح الجنسية العراقية لكل أجنبي مضى على وجوده داخل العراق أكثر من سنة، بغض النظر عن امتلاك والديه اي جنسية على أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك".

ودعت الوزارة "المؤسسات الاعلامية والمواطنين المرام الى اخذ الخبر من الصفحات والمواقع الرسمية".