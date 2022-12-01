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البرلمان يعلن جدول اعمال جلسة السبت المقبل


أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان يوم السبت المقبل.

وقالت الدائرة بحسب وثيقة  ان "جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل يتضمن تسعة مواضيع ويتضمن التصويت على استكمال التصويت على الكابينة الوزارية".

وأضافت انه "ستتم القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين العراق وهنكاريا"، وأيضا القراءة الأولى لمشروعي انضمام العراق الى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بش امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة".

وأشارت الدائرة الى انه "ستتم القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والسعودية"، وأيضا القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق والكويت".

وأضحت انه "ستتم القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، وأيضا تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط".

وبينت الدائرة انه "سيتم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول (المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة مركز الوقاية من الاشعاع بوجود اشعاع كيميائي مسرطن في سماد الداب الذي تنتجه شركة الأسمدة الجنوبية)".

ولفتت الى "بحث تقرير لجنة الصحة والبيئة المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، حول التغيرات المناخية"، مبينة ان جلسة مجلس النواب ستعقد في الساعة الحادية عشر قبل الظهر.

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