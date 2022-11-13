مصدر مطلع يكشف عن قيام الكاظمي بالتجسس على حكومة السوداني من خلال وضعه مئات اجهزة التنصت

كشف مصدر مطلع عن فضيحة جديدة تضاف الى فضائح رئيس حكومة تصريف الاعمال المبخوت مصطفى عبد اللطيف مشتت تمثلت بقيام الاخير بوضع مئات اجهزة التنصت للتجسس على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزراءه

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان اجهزة التنصت وضعت داخل القصور الحكومية مشيرا الى ان مكتب السوداني قام برفع مئات اجهزة التنصت والكاميرات المخفية التي وضعها فريق الكاظمي للتجسس على السوداني

لافتا الى الكاميرات والاجهزة التجسسية قد تم تنصيبها للمكتب الحكومي قبل اسابيع من تكليف السوداني لرئاسة الحكومة