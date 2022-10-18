فضيخة جديدة تطارد مصطفى عبد اللطيف مشتت وهذه المرة شركة ممولة من اسرائيل يمنحها 1000 دونم باغلى مناطق بغداد

فضيحة جديدة تطارد رئيس وزراء تصريف الاعمال الحكومية المدعو مصطفى عبد اللطيف مشتت وهذ المرة من خلال منحه شركة اجنبية تمولها اسرائيل

وتبدا الفضيحة من خلال قيام ابن مشتت بمنح 1000 دونم باغلى مناطق بغداد الى شركة تدعى اجيل هيلز لانشاء ملعب گولف على ارض المطار بالتواطؤ مع رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار

وهذه الشركة هي شركة استثمار وتطوير عقاري خاصة مقرها أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. يرأس الشركة محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية التمويل الحقيقي اسرائيل تعطى وبدون منافسة واعلان اي ان اسرائيل احتلت جزء من ارض العراق من دون مقابل ومن دون قطرة دم كل هذا على يد المبخوت مصطفى عبد اللطيف مشتت والدليل هذا القرار

وهذا فيض من غيض والقادم اعظم وامر