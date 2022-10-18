ضبط مدير عام متلبساً بالرشوة في بابل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن ضبط المدير العام لدائرة البيئة في الفرات الأوسط متلبساً بالرشوة في بابل.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن "عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرة قضائية وبالتنسيق المباشر مع جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل، وتمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة المحافظة من ضبط المتهم (المدير العام لدائرة حماية وتحسين بيئة الفرات الأوسط)، متلبساً بالرشوة من أحد المواطنين الراغبين باستحصال الموافقات الأصولية لإنشاء حقل دواجن في مدينة الحلة".

وأضاف البيان أن "تفاصيل العملية تمت بعد تتبع ومراقبة للمتهم، وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين الموافق 17/10/2022، في منزله بمدينة الحلة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة من المواطن".