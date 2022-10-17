السوداني للسفير الألماني: نتطلع الى التعاون المثمر مع ألمانيا في مجال الكهرباء

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الإثنين، لسفير جمهورية المانيا الإتحادية لدى العراق مارتن ييغر، أن الحكومة الجديدة تتطلع لتعاون مثمر بمجال توفير الطاقة الكهربائية .

وقال السوداني في بيان على هامش استقباله السفير الالماني إن "توجه الحكومة المقبلة نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطيها الاقليمي والدولي، كذلك تطلعها الى تنمية علاقات التعاون مع المانيا وعموم دول الإتحاد الأوروبي، وبما يعزز الطموحات والتطلعات المشتركة".

وأضاف، ان "كل جهوده تتركز حاليا على تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، وعلى اساس دقة الاختيار"، وشدد على ان "الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات، تتضمن اصلاحات اقتصادية، واستثمار للايرادات النفطية بعيدا عن الفساد".

واعرب عن "تطلع الحكومة القادمة الى التعاون المثمر مع الشركات الالمانية في مجالات الطاقة والاختصاصات التقنية الاخرى".

من جانبه، أكد السفير الالماني "رغبة حكومة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات".

وبين ييغر ان "العراق يحتاج وبشكل عاجل الى حكومة كاملة الصلاحيات تدرك حجم التحديات التي تواجهها في ظل المرحلة الراهنة، واوضح ان الحكومة الالمانية لديها اهتمام كبير بان تنجح هذه الحكومة وتتغلب على مختلف التحديات".

وقدم السفير الالماني "ورقة تتضمن مقترحات محددة للتعاون بين العراق والمانيا في مجالات متعددة ".