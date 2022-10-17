خشان يتهم هيثم الجبوري بالتستر على سرقة الضرائب

اتهم النائب باسم خشان، الاثنين، هيثم الجبوري مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بالتستر على سرقة الضرائب البالغة 3.7 تيرليونات دينار.

وقال خشان في منشور عبر فيسبوك، ان "رئيس لجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، يقترح أن يتم تدقيق صرف مبالغ الأمانات بعد تدقيقها من قبل الهيأة العامة للضرائب، فكان هذا المقترح الغطاء الذي كانت الهيأة العامة للضرائب تتمناه".

واضاف، ان "رئيس اللجنة المالية تم تعيينه مستشارا ماليا لرئيس مجلس الوزراء، ربما ليكمل ما بدأه في مجلس النواب، وحسب ما وصلنا من معلومات، أن له استشارة في هذا الموضوع بالذات".

وشدد خشان بالقول: "سوف نفعل كل ما نقدر عليه لتسترد الدولة أموالها التي سرقت في وضح النهار، وتتم محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي ربما تكون من أكبر بين اكبر السرقات في التاريخ".