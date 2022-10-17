نائبة عن صادقون : نعمل بحزم لسحب يد رئيس هيئة الاستثمار سها النجار

أكدت النائب عن كتلة صادقون البرلمانية زينب جمعة الموسوي، الاثنين، أن" التحرك النيابي مستمر لسحب يد رئيس هيئة الاستثمار سها النجار".

وقالت الموسوي في بيان إن "التحرك النيابي مستمر لسحب يد رئيس هيئة الاستثمار سها النجار عد اقصائها الشركة الكورية المنفذة لمدينة بسمايا (هانوا) بعد ومحاولات حكومة الكاظمي باستبدالها بشركة مصرية".

وأضافت، إن "سها النجار من أفشل رؤساء هيأت الاستثمار الوطنية ولم تقدم رؤى لتطوير الاستثمار في العراق بل حتى لم توقع عقد مع شركة رصينة وان انسحاب شركة هانوا الكورية من إكمالها لمشروع بسمايا السكني دليل واضح على عدم قدرتها في التفاوض وتسديد المستحقات المالية".

ونبهت الى أن "للبرلمان موقف حازم و جاد في محاسبة النجار على انعدام الاستثمار في فترة توليها".

ولفتت الى "حرص أعضاء مجلس النواب على محاسبة كل مسؤول يحول منصبه إلى مصدر للثروة الشخصية على حساب الشعب العراقي وعدم تقديم الخدمات لهم وان مشروع بسمايا من انجح المشاريع السكنية في العراق ويجب استنساخه في بقية مناطق بغداد والمحافظات من القضاء على ازمة السكن التي تصل لعدم توفر سكن لنحو 3.5 مليون عراقي وهذا فشلت به سها النجار من تقديم خطة استثمارية للعراق بخصوص الاسكان".