موقع صيني: صعود عبد اللطيف رشيد لرئاسة العراق يعزز الشراكة الاستراتيجية مع الصين

اكد تقرير لشبكة ( سي جي تي ان) الصينية ان رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الصيني شي جين بينغ الى رئيس جمهورية العراق الجديد عبد اللطيف رشيد تقدم لهجة ايجابية للعلاقات التاريخية بين العراق والصين والتي يبلغ عمرها 64 عاما .

وذكر التقرير ان " ذلك يسلط الضوء على التقدم الجديد للشراكة الاستراتيجية بين الصين والعراق ودعوة للاستفادة من الانجازات السابقة وضمان ان تظل المشاركة المتبادلة في القضايا الجوهرية والتي ظلت محورية في النجاحات الثنائية بين بغداد وبكين".

واضاف ان " الاستثمار الصيني في العراق شهد اتساقا ملحوظا على مر السنين ، مما يوضح أنه بغض النظر عن التغيير في البيئة الإقليمية ، يظل عراق قوي ومستقر أولوية رئيسية للصين، وقد برز العراق كواحد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين في الشرق الأوسط حيث شكلت الصين مانسبته 44 بالمائة من صادرات النفط العراقية العام الماضي ولذا يمكن لتنويع التعاون في مجالات جديدة تسريع مسار التنمية المستقبلية للعراق ، بالنظر إلى التاريخ الغني للتعاون المطرد مع الصين".

وتابع ان " صعود عبد اللطيف رشيد للرئاسة العراقية يأتي في وقت يعطي فيه العراق الأولوية للتنمية وفرص كسب العيش لشعبه ، ويخلق ظروفًا جيدة للشراكة مع صديقه التاريخي ويجعل هذه النية متبادلة على المستوى الثنائي".

وبين ان " هناك اعتراف بالترحيب بالاقتصاد الوطني العراقي والدعم الصيني لسبل عيش الشعب. وفي غضون ذلك ، عززت وجهة نظر العراق لإيلاء أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع بكين سريعًا إلى الأمام ، فيما لا يزال الدافع لتوطيد وتعزيز الصداقة طويلة الأمد ثابتًا عبر الإدارات العراقية".

وتابع ان " رئاسة عبد اللطيف رشيد تحمل آمالا كبيرة من أجل التماسك الوطني في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من جمود انتخابي دام عاما، ويجب أن يُنظر إلى سعي الرئيس الجديد لتحقيق الاستقرار من خلال تشكيل الحكومة على أنه انفتاح آخر للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والعراق وإثراء الفوائد لكلا البلدين".

واشار الى أنه " فيما يتعلق بالبنية التحتية ، شكل العراق جزءًا قيمًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية في الشرق الأوسط ، وتلقى حوالي 10.5 مليار دولار لتمويل مشاريع مربحة للجانبين في عام 2021، كما توفر الارتباطات طويلة الأجل درجة أعلى من اليقين الاقتصادي للعراق وشعبه ، وتشهد على دعم الصين المستمر لشريكها. يمكن للمكاسب المستمرة في شراكتهم الاستراتيجية أن تعزز الابتعاد الذي تشتد الحاجة إليه عن أنماط التدخل الأجنبي. وتشمل هذه الانتهاكات للسيادة العراقية من قبل قوى خارجية وتأثيرها المتفاقم على الأزمة الاقتصادية في العراق بعد الانتخابات".

يشار الى أن " الشركات الصينية تعتبر عنصرًا أساسيًا في إعادة إعمار العراق ، بينما تُظهر بغداد الحذر من خلال تبني ارتباطات صينية - عراقية رئيسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والنفطية".