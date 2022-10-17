خشان: تعاقدات الكاظمي تحول خطير في الفكر التجاري للعراق

اعتبر النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، ان التعاقدات الدولية التي ابرمها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي هي تحول خطير في الفكر التجاري للعراق، فيما أشار الى أنه لا يمتلك الصلاحية في اجراء هذه التعاقدات.

وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة /، إن "رئيس حكومة تصريف الاعمال لا يمتك الحق في ابرام التعاقدات الدولية التي تمت ومنها الربط الكهربائي مع الأردن"، مؤكدا أن "هذه التعاقدات هي تحول خطير في الفكر التجاري لمستقبل العراق من حيث اعتماده على التعاقدات الدولية غير المضمونه".

وأضاف "نستغرب من استمراه في تبديد ثروات العراق واستنزاف خيراته في تعاقدات ضعيفة جدا يمكن انشائها في الداخل". وتابع، أن "الكاظمي لا يميز بين صلاحيته وواجباته اذا، كيف سيميز بين التعاقدات التي تنفع أو تضر العراق في المستقبل".

وعملت حكومة تصريف الاعمال المنتهية ولايتها برئاسة مصطفى الكاظمي على ابرام العديد من التعاقدات الدولية والتي لم يستفد منها احد إلا الدول التي تم التعاقد معها بحسب مراقبين، ومنها الربط الكهربائي مع الأردن التي لم تصل إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الكهرباء لكي تكون مستعدة للتصدير إلى العراق، ناهيك عن المدة والأجور التي تقع على العراق جراء الربط معها.