لمخالفاته الواجبات الوظيفية.. النزاهة تستقدم مدير صحة نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لدائرة صحَّة مُحافظة نينوى؛ لارتكابه عمداً ما يُخالف واجبات وظيفته.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة صحَّة مُحافظة نينوى؛ وذلك على خلفيَّة قيام أحد مُوظَّفي الدائرة باستغلال علاقته مع ابن المُدير العام؛ لتحقيق منافع شخصيَّـةٍ على حساب المصلحة العامَّـة".

وتابعت الدائرة أنَّ "التحقيقات في القضيَّـة، التي حقَّـقت فيها وأحالتها إلى القضاء، خلصت إلى أنَّ المُوظَّف تدخَّـل في عمل الدائرة عن طريق علاقته بنجل المُدير العام عبر إدراج اسمه في لجان التنفيذ والاستلام للمشاريع المُنفَّذة، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

وأضافت إنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".