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أمر قضائي بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء


أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، امراً ولائياً بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.

وذكرت المحكمة في بيان أنها "قررت اصدار الامر الولائي المرقم ( 31 / اتحادية / امر ولائي /2022 ) المتضمن ايقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ( 226 لسنة 2022 ) والبالغ مقداره ( 70 مليار دينار)".

وأضافت، ان "الامر أصدر لحين حسم الدعوى المقامة امامها بالعدد (228 / اتحادية / 2022 ) للطعن بعدم صحة القرار انف الذكر".

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