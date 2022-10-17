رئيس الجمهورية يشيد بدور القضاء في تحقيق العدالة والمساواة

أشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بدور القضاء في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي هنئه بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف ان "رئيس الجمهورية قدّم شكره لرئيس مجلس القضاء الأعلى على تهانيه، مشيداً بدور القضاء في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين".