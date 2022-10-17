جهد استخباري يطيح بإرهابيين اثنين شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابيين اثنين ضمن مناطق شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن "قوة من اللواء (٢٢) فرقة المشاة السادسة ضمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت من ألقاء القبض على متهمين إثنين وفق المادة ٤/١ إرهاب، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهما ضمن قاطع المسؤولية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل بأشراف مباشر من اللواء الركن قائد الفرقة والتوجه الى مكانهما".

وتابع، "بعد جمع المعلومات تم رصد تحركات الارهابيين والقبض عليهما ضمن منطقة (البو متعب) شمالي بغداد". وأشار البيان الى أن "الإرهابيين تم إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".