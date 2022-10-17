القضاء يصدر حكم الإعدام بحق قيادي بارز في "داعش" الارهابي

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق (امير بيت المال) في عصابات داعش الارهابية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي المسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر التنظيم وأحد المشتركين في العمليات الارهابية ضد القوات الأمنية".
واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005".
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