رئيس الجمهورية: سأحمي الدستور وأعرض برنامج عملي على جميع العراقيين

أقر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأثنين، بصعوبة المرحلة السياسية السابقة، فيما أكد أنه سيعلن برنامجه الرئاسي على جميع العراقيين، متاملاً تشكيل الحكومة باسرع ما يمكن.

وقال رشيد خلال مراسيم تسلمه رئاسة الجمهورية في قصر السلام،، إن "المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع"، مؤكدا "قرب اعلان برنامجه لادارة المرحلة المقبلة".

وأضاف: " أسعى لاقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"، متاملاً "تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة لتلبي مطالب المواطنين".

وتعهد رشيد "ببذل كل جهده لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة والعمل على توطيد العلاقة بين بغداد واربيل واقامة علاقات إقليمية متوازنة".

كما شكر رشيد "جميع القادة السياسيين، والمرجعية الرشيدة لمنحه ثقة منصب رئيس الجمهورية".

وانتخب مجلس النواب، الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.