تسليم رئاسة الجمهورية إلى عبد اللطيف رشيد

بدأت في قصر السلام ببغداد، اليوم الاثنين، مراسيم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية من برهم صالح.

ووصل رشيد إلى قصر السلام في بغداد تمهيدا لاستلام الرئاسة والمباشرة بمهامه رئيساً لجمهورية العرق.

وانتخب مجلس النواب، في وقت سابق، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

وحصل رشيد على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً.