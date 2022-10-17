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نزاهة البرلمان تعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن "الترليونات المسروقة"


تعقد لجنة النزاهة البرلمانية، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً استثنائياً لمتابعة حيثيات ضياع مبلغ ٧ ،٣ تريلويات دينار من أمانات الضرائب.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان  إن "لجنة النزاهة النيابية تعقد اجتماعًا استثنائيًا يوم الأربعاء المقبل تستدعي فيه وزير المالية وكالةً، المعفى احسان عبدالجبار ووكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب، السابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين، فضلا عن استضافة رئيس هيئة النزاهة وكافة الجهات المعنية والمسؤولة، للتحقق من حيثيات ضياع مبلغ 3،7 ترليون دينار عراقي من حساب امانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وستعلن اللجنة، وفق البيان، عن "نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، وستستمر في مراقبة كافة اجراءات التحقيق".

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