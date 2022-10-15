النزاهة النيابية: المالية اكدت سرقة 3.7 تريليون من حساب الضرائب

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد طه الربيعيّ، السبت، ان وزارة المالية أكدت ان المبالغ المسروقة من حساب الأمانات العائدة لهيئة الضرائب في مصرف الرافدين بلغ (٣،٧) ترليون دينار.

وقال الربيعي في بيان ، ان "الوزارة بينت في مخاطبتها لمكتبنا تقريراً مفصلاً بالمبالغ والجهات المسؤولة عن صرف هذه المبالغ".

يذكر ان النائب الربيعي ولأغراض رقابية خاطب لأكثر من مرة وزارة المالية لبيان المبالغ المسروقة والجهات التي تقف وراها وإجراءات الوزارة لكشف سراق المال العام.

وكان الربيعي قد دعا في وقت سابق، الجهات الحكومية المختصة الى منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الاداري والقضائي، مؤكداً في ذات الوقت تواصله مع الجهات القضائية والرقابية لمتابعة تفاصيل الموضوع لحين استرجاع الأموال ومحاسبة الفاسدين.