البرلمان يتحرك على اصدار قرار بمنع سفر الكاظمي واحالته للقضاء

أعلن النائب محمد الشمري , السبت , ان العديد من النواب خاصة نواب الاطار التنسيقي عازمين على مطالبة رئاسة مجلس النواب الى اصدار قرار بمنع سفر رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي واحالته للقضاء, بسبب تجاوزاته على الدستور خاصة خلال مدة حكومة تصريف الاعمال.

وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي قد ارتكب أخطاء جسيمة خلال مدة توليه راسة مجلس الوزراء وبالأخص خلال مدة حكومة تصريف الاعمال وتجاوزه مع سبق الإصرار على الدستور".

وأضاف ان "العديد من النواب خاصة نواب الاطار التنسيقي عازمين على مطالبة رئاسة مجلس النواب الى اصدار قرار بمنع سفر مصطفى الكاظمي واحالته للقضاء".

وأشار الشمري الى ان "الكاظمي قام بتعيينات مشبوهة ومن خارج صلاحياته وقرارات لاتعتمد فيها أسس قانونية وهو يعرف ذلك"، مؤكدا بالقول: "اننا سنطالب رئيس الوزراء المقبل بإعادة النظر بجميع القرارات الغير دستورية وقانونية التي اتخذها الكاظمي خلال مدة تراسه للحكومة".