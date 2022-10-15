النائب أحمد الاسدي يتهم حكومة الكاظمي بالتسويف في جريمة اغتيال قادة النصر

اتهم رئيس كتلة السند الوطني أحمد الاسدي ، السبت ، حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها بالتسويف والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر، لافتا إلى أن حكومة تصريف الأعمال تعمل على تسويف ملف الاغتيال والتغطية على المجرمين.

وقال الاسدي في حديث ل / المعلومة /، إن "حكومة مصطفى الكاظمي لم تفي بوجودها بشأن إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق".

وأضاف أن "جريمة اغتيال قادة النصر التي ارتكبتها أمريكا على أرض العراق انتهاك لسيادة صارخ"، لافتا الى أن "الخطوات التنفيذية والتشريعية لا تتناسب وحجم الجريمة التي ارتكبتها أمريكا".

واشار الاسدي الى أن "ملف إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق من أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة".