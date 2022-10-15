عاجل : تمهيداً لتشكيل كابينته.. السوداني يباشر مهامه في القصر الحكومي
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سياسي شبكي: الاطار انهى مؤامرة أمريكية - خليجية للسيطرة على العراق


أكد عضو التجمع الشبكي الديمقراطي سامي فاضل، السبت، أن الخطوات الأخيرة للإطار التنسيقي وتسمية رئيس الجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني برئاسة الوزراء أنهت مؤامرة أرادت الاستحواذ على العراق.

وقال فاضل في حديث ل /المعلومة/، إنه "كانت مؤامرة أمريكية خليجية تستهدف العملية السياسية في البلاد، وأرادت السيطرة على جميع مفاصل الحكم في العراق".

وأضاف أن "تكليف السوداني برئاسة الوزراء هو إحياء المشروع الوطني والإرادة العراقية، كون المؤامرة كانت تستهدف الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي لفترة أطول للاستحواذ على العراق بكل مفاصله".

وأشار فاضل إلى أن "خطوات الإطار التنسيقي هذه أزعجت الدول الخلية وأمريكا، وستحاول وضع العراقيل أمام إنجاز مهمة السوداني في النهوض بالبلد من الأزمة الحالية".

وكلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، فيما بدأ الأخير مباحثاته مع القوى السياسية تمهيدا للإعلان عن تشكيلته الوزارية.

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