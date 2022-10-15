نائب يتحدث عن ما حصل بين السوداني والقوى السياسية بشأن كابينته

اكد النائب محمد الزيادي , السبت , أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حصل على اتفاق القوى السياسية بعدم الضغط عليه في اختيار كابينته الوزارية.

وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حصل على اتفاق القوى السياسية بعدم الضغط عليه في اختيار كابينته الوزارية التي سيقدمها الى مجلس النواب للتصويت عليها".

وأضاف الزيادي، أن "السوداني بحاجة إلى التعاون السياسي ليتمكن من تشكيل حكومته"، مؤكدا على ضرورة "تعاضد جميع الجهود من اجل إنجاح حكومته لخدمة أبناء الشعب العراقي".